Соль: Незабаром я повернуся на свій колишній рівень гри

Іспанський нападник Динамо Фран Соль розповів про відновлення після травми і життя в Україні.

"З кожним днем ​​почуваю себе набагато краще. Думаю, я набираю колишню форму, незабаром я повернуся на колишній рівень.

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Я дуже радий перебувати в Києві, тому що це прекрасне місто. Тут гарне метро, ​​дуже багато красивих магазинів, ресторанів і пам'яток культури. Мені дуже подобається.

У мене склалися дуже добрі стосунки з одноклубниками і тренером. Думаю, це позначиться на моїй грі в наступному сезоні.

Хто краще грає на позиції форварда: Ісаєнко, Русин, Вербіч, Де Пена? Не можна сказати, що один кращий, а інший – гірший. Команда є одним цілим, а у кожного гравця є свої характеристики – у когось вони кращі, у когось – гірше, але кожен має свої особливості", - сказав Соль в ефірі YouTube-каналу Динамо.

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