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Соль назвав терміни свого відновлення після травми плеча

09:37 412 Читать на русском
Соль назвав терміни свого відновлення після травми плеча
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Форвард Динамо Фран Соль розповів, як протікає його відновлення після травми плеча.

"Це ніяка не хронічна проблема. Подібна травма у мене була 5 років тому, тоді я пропустив місяць і обійшовся без операції. Цього разу вирішили прооперувати і вирішити цю проблему назавжди.

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Якщо буду робити все, що порекомендували лікарі, то отримаю здорове плече на все життя. Якщо прогнози лікарів справдяться, то до повного відновлення мені ще 3 місяці. Попереду багато тренувань", – сказав Соль для програми "Профутбол".

Нагадаємо, Соль отримав травму в матчі 20 туру УПЛ Десна – Динамо та пропустив обидва матчі проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи. Якщо відновлення іспанця затягнеться, то він не допоможе команді в поточному сезоні, адже базова дата останнього туру УПЛ – 31 травня.

Форвард перейшов у Динамо в січні з Віллем II та встиг забити 2 голи у складі "біло-синіх".

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Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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