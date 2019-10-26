Соль назвав найстильнішого гравця Динамо

Іспанський нападник київського Динамо Фран Соль пригадав, хто в команді має найкраще відчуття стилю.

"Найстильнішими гравцями Динамо однозначно є Вербіч і Кадар. У цих двох відмінний смак! А серед українців це Шапаренко. Циганков – частково, він вміє підібрати одяг. А від кого несмаком за кілометр тхне? Ось тут мені краще промовчати, а то прилетить", – розповів Соль в інтерв’ю виданню "Футбольний клуб".

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Нагадаємо, Фран Соль перейшов з Віллем II у Динамо на початку 2019 року за 3,25 млн євро. За цей час іспанець не зумів стати основним нападником команди, забив лише 2 голи (обидва – ще в сезоні 2018/19) і пропустив тривалий термін через травму плеча.

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