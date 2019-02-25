Соль назвав головну зірку Динамо

Новачок Динамо Фран Соль назвав найбільш зіркових футболістів київської команди, а також поділився думкою щодо конкуренції за місце у старті.

"В першу чергу я б хотів виділити Дениса Бойка. Вважаю, що він став справжнім героєм матчу з Олімпіакосом. А взагалі головною зіркою нинішнього Динамо я б назвав Віктора Циганкова.

Його ліва нога – це щось! Це той футболіст, який в майбутньому буде успішно грати в Європі. Крім того, необхідно виділити Миколу Шапаренка. У нього взагалі якась особлива енергія, і він вміє нею заразити всю команду. Ну і, звичайно, не можна не відзначити Беньяміна Вербіча – це висококласний футболіст, який дуже допомагає Динамо.

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Конкуренція? Я вже встиг познайомитися з Артемом Бєсєдіним під час зборів у Марбельї, ми з ним поговорили. Я знаю, що він надовго вибув через складну травму, і я його підтримав.

Не можу сказати, що граю зараз без конкуренції і відчуваю себе комфортно. У нас в нападі, наприклад, грає Назарій Русин – це дуже хороший, талановитий футболіст, який може як слід "повозити" захисників команди суперника. Навіть в кінці матчу, коли всі футболісти вже втомилися. Та й взагалі, київське Динамо – це такий клуб, в якому завжди є конкуренція, і де завжди потрібно боротися за місце в основному складі", – цитує Соля Dynamo.kiev.ua.

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