Соль мріє про виклик до збірної Іспанії – піренейці протистоятимуть Україні в Лізі націй

Нападник Динамо Фран Соль поділився своїми сподіваннями щодо можливості зіграти за рідну збірну.

"Так, я знаю, що Україна зустрінеться з Іспанією у групі Ліги націй. Звичайно, я б хотів коли-небудь зіграти за національну збірну своєї країни.

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Знаю, що цього дуже непросто досягти, але це моя мрія, до якої я буду намагатися наблизитися. Це довгий шлях, я повинен важко працювати, багато грати і забивати багато м'ячів", – розповів Соль в коментарі офіційному сайту Динамо.

До слова, іспанський легіонер киян у вчорашньому (3 березня) матчі проти Колоса зміг перервати свою серію без голів, яка тривала більше року.

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