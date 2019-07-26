Соль: Минулого сезону в матчах з Шахтарем Динамо було сильнішим

Нападник Динамо Фран Соль розповів про своє пошкодження та про проблеми минулого сезону.

"Шкода, що не зможу грати в неділю, тому що дуже хотів зіграти проти Шахтаря. Але це футбол, деякі речі не залежать від футболістів.

Соль вважає, що Динамо краще за Брюгге в багатьох компонентах

На зборі я відчув біль в нозі, звернувся до клубних лікарів. Пошкодження виявилося несерйозним, проте через нього не зможу грати з "гірниками". Але вже на днях приступлю до повноцінних тренувань.

В минулому сезоні нам не вистачило удачі. Перед ключовими іграми ми втрачали гравців через травми. Це серйозно послабило команду. В середині сезону ми були дуже сильні – пройшли Олімпіакос, обіграли Зорю з великим рахунком, а потім кілька гравців отримали травми.

Соль: Мета Динамо – стати найкращими в Україні і пройти у груповий етап Ліги чемпіонів

Футбол – гра, в якій важлива удача. А в матчах з Шахтарем ми були сильнішими", – передає слова Франа Соля офіційний сайт Динамо.

Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка України