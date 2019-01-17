Соль має не найбільшу зарплату в Динамо, – ЗМІ

Новачок Динамо Фран Соль не заробляє найбільше серед усіх гравців киян.

Київське Динамо офіційно оформило трансфер форварда Франа Соля. Раніше повідомлялось, що іспанець матиме найбільшу зарплату в команді, але, як передає 1927.kiev.ua, інформація не відповідає дійсності.

"Я повернув собі інстинкт "вбивці": Фран Соль – про вибір на користь Динамо та іспанські клуби, які "будуть шкодувати"

"Заробітна плата Франа Соля не є найбільшою в команді. Початковий запит гравця був на рівні найвищої зарплати серед футболістів. В процесі торгівлі цю суму могли дещо збити. Звісно, вона набагато вища за ту, що він отримував у Віллемі ІІ. Зрозуміло, що матеріальний стимул зіграв дуже вагому роль при переході Франа в Динамо", – повідомило джерело, наближене до клубу.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян