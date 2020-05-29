Соль мав значно привабливіші пропозиції, ніж Динамо – аргументи Суркіса і Хацкевича були сильнішими за гроші

Форвард Динамо Фран Соль пояснив своє рішення переїхати в Київ після вдалих виступів за Віллем ІІ.

"Причина зовсім не в грошах. У мене були більш привабливі у фінансовому плані пропозиції. Перейшов в Динамо з двох причин: перша – до мене з великою повагою поставилися президент клубу (Ігор Суркіс – прим.) і головний тренер команди Хацкевич, пояснили, що я їм потрібен. Друга – це була можливість допомогти команді грати на європейському рівні.

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Також були пропозиції з Мексики і від китайського клубу. Там міг підписати контракт дуже просто і отримував би на 40% в рік більше. Але справа в тому, що мене це не так цікавило. Я хотів грати в єврокубках, в Лізі чемпіонів. Крім того, у мене тут більше можливостей, щоб мене помітили в збірній Іспанії. Моя мрія – зіграти за збірну Іспанії. Якби я поїхав до Мексики або Китай – я б заробляв більше, але там не той рівень, щоб претендувати на потрапляння в національну команду", – розповів іспанець в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019-го. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. Відтоді Соль зіграв за українську команду лише 18 матчів, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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