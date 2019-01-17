Соль купив своєму сину одяг у фан-шопі Динамо

Новачок Динамо Фран Соль вже привчає свою родину до біло-синіх кольорів.

Фран Соль вже встиг відвідати фан-шоп Динамо після офіційного переходу в столичний клуб.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян

Футболіст у своєму Instagram поділився фотографією боді, який він придбав для своєї дитини.

Іспанець має приєднатись до нових партнерів вже 18 січня на зборах в Марбельї, а 19 січня може дебютувати за "біло-синіх" у спарингу проти Бохума.