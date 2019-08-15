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Сол Кемпбел звільнений з посади головного тренера клубу 4-го дивізіону Англії

15:46 198 Читать на русском
Сол Кемпбел звільнений з посади головного тренера клубу 4-го дивізіону Англії
Сол Кемпбел / Reuters

Екс-захисник збірної Англії Сол Кемпбел звільнений з посади головного тренера Маклсфілд Тауна.

Колишній футболіст збірної Англії та лондонського Арсенала Сол Кемпбел був звільнений з посади головного тренера Маклсфілд Таун через вісім місяців після свого призначення, інформує BBC.

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За підсумками минулого сезону фахівець допоміг команді зберегти прописку в Лізі 2 – четвертому за силою дивізіоні країни. Кемпбелл був призначений головним тренером Маклсфілд Таун наприкінці листопада 2018 року.

Нагадаємо, Кемпбелл завершив кар'єру футболіста у 2012 році. Він виступав за Тоттенхем, Арсенал, Портсмут, Ноттс Каунті та Ньюкасл. За свою кар'єру англійський захисник двічі вигравав чемпіонат країни, три Кубка Англії і Кубок Англійської ліги.

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Теги
Англія Маклсфілд Таун Маклсфілд Таун Сол Кемпбел Сол Кемпбел
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