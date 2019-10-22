Сол Кемпбел очолив аутсайдера англійської Ліги 1

Колишня зірка англійського футболу Сол Кемпбел продовжує пробувати себе у ролі тренера у нижчих дивізіонах Англії.

Колишній захисник Арсенала, Тоттенхема і збірної Англії Сол Кемпбел очолив футбольний клуб Саутенд Юнайтед з Першої ліги Англії, повідомляє офіційний сайт команди. Клуб перебував у пошуках нового наставника з 6 вересня, відколи у відставку подав колишній керманич Кевін Бонд.

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Першопочатково у команді хотіли бачити головним тренером Хенріка Ларссона, однак переговори з екс-нападником Селтіка і Манчестер Юнайтед зайшли у глухий кут минулого тижня. Тоді аутсайдер третього англійського дивізіону переключився на Кемпбела, який, в результаті, уклав контракт з клубом до 2022 року. Асистувати Солу будуть його колишній одноклубник по Портсмуту Херманн Хрейдарссон і екс-нападник Манчестер Юнайтед Енді Коул.

Дебют Кемпбела, який перебував без роботи з серпня, відколи покинув Маклсфілд Таун, відбудеться 26 жовтня проти Іпсвіча. Саутенд Юнайтед після 14 матчів займає передостанню сходинку і набрав 8 очок.

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