Сол Кемпбел може очолити клуб 4-го дивізіону

Колишній оборонець лондонських Тоттенхема та Арсенала, Портсмута та збірної Англії Сол Кемпбел може невдовзі розпочати самостійну роботу на посаді головного тренера.

44-річна екс-зірка АПЛ веде перемовини з клубом Ліги 2 Маклсфілд Таун, повідомляє The Sun.

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Нещодавно Кемпбел закінчив тренерські курси та почав працювати асистентом головного тренера в збірній Англії U-21. Маклсфілд іде на дні четвертого за рангом англійського дивізіону, набравши лише 7 очок (1 перемога та 4 нічиї) у 18-ти турах. Від рятівної позиції "шовкових" вже відділяє 7 пунктів.

Нагадаємо, що найкращі роки своєї кар'єри Сол Кемпбел провів у лондонському Арсеналі, з яким двічі брав титул у Прем'єр-лізі та дістався до фіналу Ліги чемпіонів 2005/06. За збірну Англії він зіграв 73 поєдинки, в яких відзначився одним забитим м'ячем.