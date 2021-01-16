Нападник Тенеріфе Фран Соль, права на якого належать Динамо, може не повернутися в київський клуб.

Оренда 28-річного форварда розрахована до завершення нинішнього сезону. У Тенеріфе Фран Соль стабільно отримує ігрову практику – зіграв 17 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 2 асисти. Схоже, іспанець не проти залишитися у цій команді надовше.

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"У Тенеріфе хороший проект, але ніхто не знає, що може статися в майбутньому. Для того, щоб я залишився тут, клуб повинен домовитися з Динамо. Мені дуже комфортно в Тенеріфе і я не виключаю можливості, що залишуся тут", – цитує Соля Marca.

До слова, у Київ іспанець перебрався на початку січня 2019 року. Відтоді Фран Соль зіграв за Динамо 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

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