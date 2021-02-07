Тенеріфе мінімально обіграв Райо Вальєкано в матчі 24-го туру Сегунди, а головним героєм став Фран Соль, права на якого належать київському Динамо.

Сегунда 2020/21, 24-й тур

Райо Вальєкано – Тенеріфе – 0:1

Гол: Соль, 65

Вилучення: Катена, 90+4 (Райо Вальєкано)

Тенеріфе підходив до матчу у статусі аутсайдера, проте це не завадило обіграти Райо Вальєкано. Господарі очікувано більше володіли м'ячем (особливо по перерві), однак перша половина завершилась без голів.

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А в середині другого тайму Тенеріфе вийшов вперед у рахунку. Після подачі кутового ніхто не тримав Франа Соля, який класним ударом у дотик пробив з правої у кут воріт. Відео гола можна переглянути за посиланням. Райо Вальєкано наприкінці зустрічі влаштував справжню облогу штрафного суперника, проте Тенеріфе вистояв свою перемогу.

Таким чином, команда Соля набрала 30 очок та піднялась на 14 місце, Райо Вальєкано з 40 пунктами залишився п'ятим.

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