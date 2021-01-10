Тенеріфе приймав Картахену в рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії. Читайте звіт на Футбол 24.

Сегунда, 21-й тур

Тенеріфе – Картахена – 3:0

Голи: Соль, 13 (пен.), 74, Шашуа, 54

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На правах фаворита зустрічі господарі швидко відкрили рахунок завдяки реалізованому пенальті від Франа Соля. Надалі до перерви суперники особливо не загострювали гру.

На другий тайм у Картахени не вистачило сил. Спочатку гравці Тенеріфе подвоїли перевагу, а ближче до фінального свистка Соль потужним ударом під перекладину довів рахунок до розгромного, оформивши дубль.

Перемога дозволила Тенеріфе закріпитись на 16-й сходинці Сегунди, Картахена – 18-та. Нагадаємо, Фран Соль виступає за "біло-блакитних" на правах оренди, контракт іспанського форварда належить київському Динамо.

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