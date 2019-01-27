Сократіс травмувався у матчі проти Манчестер Юнайтед – захисник вибув на місяць

Лазарет лондонського Арсенала поповнився ще одним виконавцем. Сократіс Папастатопулос пропустить місяць.

У кубковому матчі проти Манчестер Юнайтед захисник Арсенала Сократіс Папастотопулос отримав травму, повідомляє Sky Sports.

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Гравець пробуде в лазареті близько місяця. Лондонський клуб недавно втратив через травму Бельєріна, а до цього вилетів Роб Холдінг.

У поточному сезоні Сократіс зіграв 16 матчів в АПЛ і віддав 2 гольові передачі.

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