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Сократіс травмувався у матчі проти Манчестер Юнайтед – захисник вибув на місяць

19:10 84 Читать на русском
Сократіс травмувався у матчі проти Манчестер Юнайтед – захисник вибув на місяць
Сократіс Папастотопулос / Фото: ФК Арсенал

Лазарет лондонського Арсенала поповнився ще одним виконавцем. Сократіс Папастатопулос пропустить місяць.

У кубковому матчі проти Манчестер Юнайтед захисник Арсенала Сократіс Папастотопулос отримав травму, повідомляє Sky Sports.

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Гравець пробуде в лазареті близько місяця. Лондонський клуб недавно втратив через травму Бельєріна, а до цього вилетів Роб Холдінг.

У поточному сезоні Сократіс зіграв 16 матчів в АПЛ і віддав 2 гольові передачі.

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Арсенал - Манчестер Юнайтед: П'ятниця 25 січня 2019

Арсенал
Матч завершено
1 : 3
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Арсенал - Манчестер Юнайтед Сократіс Папастатопулос Сократіс Папастатопулос Арсенал Арсенал
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