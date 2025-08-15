– Дуже важкий матч сьогодні. На жаль, прикра поразка в серії пенальті. Що відчувають футболісти після подібних матчів?

– Усі виснажені, билися до останнього. Нам не пощастило у серії післяматчевих пенальті. Я вважаю, що це не фарт – таке буває у футболі. Тому нам потрібно тримати вище голову та рухатися далі.

– Ви вважаєте, що сьогодні можете винести з цього матчу позитивні чи негативні висновки? Адже навіть у меншості ви добре оборонялися та могли здобути результат.

– Позитивні висновки ми могли б зробити лише у разі перемоги. Але ми не прийшли далі. Я не можу сказати, що сьогодні ми погано грали – ми всі билися в меншості до останнього та показували нічим не гіршу гру, за Панатінаїкос. Тому я вважаю, що сьогоднішня гра показала, що у нас є характер. Хоч ми й молода команда.

– Що можете сказати про підтримку у Кракові сьогодні?

– Супер, дякую усім уболівальника, що прийшли. Нам було приємно й легше грати перед такими фанатами. Дякую.

– Ліга конференції – це поразка для вас, для Шахтаря?

– Слухайте, у нашій ситуації, яка зараз складається у нашій країні, ми маємо виходити в єврокубки та набирати очки. За рівнем престижу це не Ліга Європи й не Ліга чемпіонів, але це також єврокубки. Нам зараз потрібно набирати очки.

– Ще хочу запитати про серію пенальті. Чи аналітики сказали вам усе необхідне?

– Звісно, вони підказували. Ми самі у цьому винні – багато не забили, а так не можна.

– Але перед 11-метровими вам сказали, хто б’є і в який кут?

– Так, ми з тренерами подивилися. Усе підказали, – цитує Різника Tribuna.com

