Нагадаємо, після поразки від Інтера в 5-му турі ЛЧ Шахтар втратив шанси навіть на третє місце. Відповідно, матч проти Шерифа стане останнім для команди Роберто Де Дзербі у поточній єврокампанії.

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"Якщо ми говоримо про результат в цілому, то не можна окремо виділяти щось як помилку. Існує комплекс причин такого результату. По-перше, це новий досвід для Де Дзербі. Тренерський штаб працював в іншій країні і ніколи не грав у Лізі чемпіонів. По-друге, філософія футболу Де Дзербі. Вона потребує часу для втілення. Він не може повністю втілити свої ідеї, які б використовували в Лізі чемпіонів. Третій момент – як команда готова до вимог Де Дзербі.

Шахтар у сьогоднішньому вигляді не готовий конкурувати з Інтером та Реалом. Шахтар – команда дуже молода і Де Дзербі почав дуже часто говорити про те, що команда потребує підсилення взимку. Коли команда втрачає досвідчених Ісмаїлі, Алана Патріка, коли немає Траоре – це удари для Шахтаря", – сказав Вацко в ефірі програми "Великий футбол".

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