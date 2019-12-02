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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сьогодні визначиться володар "Золотого м’яча"-2019

10:24 1209 Читать на русском
Сьогодні визначиться володар "Золотого м’яча"-2019
"Золотий м’яч"-2019 / Фото з відкритих джерел

До оголошення переможця найпрестижнішої індивідуальної нагороди залишились лічені години.

Сьогодні, 2 грудня, у Парижі відбудеться церемонія вручення нагороди "Золотий м'яч"-2019. Онлайн-трансляція цього дійства буде доступною на "Футбол 24" о 21:30.

"Золотий м'яч-2019": стали відомі 30 номінантів, які боротимуться за нагороду

Нагадаємо, у жовтні було названо 30 номінантів на "Золотий м'яч". Головними фаворитами на нагороду вважають нападника іспанської Барселони Ліонеля Мессі та захисника англійського Ліверпуля Вірджила ван Дейка.

Гала-вечір пройде в театрі де Шатель: урочиста частина розпочнеться о 18:00, а сам процес вручення нагород стартує о 21:30.

Також сьогодні відбудеться вручення жіночого "Золотого м'яча", нагороди найкращому гравцеві молодше 21 року і нового призу найкращому воротареві світу імені Льва Яшина.

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Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Золотий м'яч
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