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"Сьогодні він був Соналдо", – Моурінью порівняв гол Сона з легендарним проходом "Зубастика"

10:36 445 Читать на русском
"Сьогодні він був Соналдо", – Моурінью порівняв гол Сона з легендарним проходом "Зубастика"
Сон Хин Мін / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував гол південнокорейського нападника клубу Сон Хин Міна у грі проти Бернлі (5:0).

5’ Харрі Кейн
9’ Лукас Моура
32’ Сон Хин Мін
54’ Харрі Кейн
74’ Мусса Сіссоко
 
5’ Харрі Кейн
9’ Лукас Моура
32’ Сон Хин Мін
54’ Харрі Кейн
74’ Мусса Сіссоко

"Ще до цього гола мій син називав його Соналдо. Сьогодні він був Соналдо Назаріо. Саме цей гол прийшов мені на думку сьогодні. Мені пощастило сидіти поруч з Боббі Робсоном, коли Роналдо Назаріо забив схожий гол.

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Це була важлива гра, ми домоглися важливого результату. Плюс порадували фанатів, змогли випустити на поле молодь і не пропустити. Я повністю задоволений", – цитує Моурінью видання Daily Mail.

Розгром Бернлі приніс Тоттенхему 23 бали і тепер, після 16 турів, команда Моурінью посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

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