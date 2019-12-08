"Сьогодні він був Соналдо", – Моурінью порівняв гол Сона з легендарним проходом "Зубастика"

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував гол південнокорейського нападника клубу Сон Хин Міна у грі проти Бернлі (5:0).

"Ще до цього гола мій син називав його Соналдо. Сьогодні він був Соналдо Назаріо. Саме цей гол прийшов мені на думку сьогодні. Мені пощастило сидіти поруч з Боббі Робсоном, коли Роналдо Назаріо забив схожий гол.

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Це була важлива гра, ми домоглися важливого результату. Плюс порадували фанатів, змогли випустити на поле молодь і не пропустити. Я повністю задоволений", – цитує Моурінью видання Daily Mail.

Розгром Бернлі приніс Тоттенхему 23 бали і тепер, після 16 турів, команда Моурінью посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

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