"Хочу звернутися до нового куратора суддівського корпусу, який наразі вступає у свої володіння. Прошу звернути увагу на ситуацію в українському футболі, бо, на мою думку, сьогодні трапилось відверте вбивство футбольного духу.

Скандальний епізод зі скасованим голом у відеоогляді матчу Маріуполь – Львів

Подивіться на Європу. Там дають догравати моменти, стандарти та інше. Завжди до останнього моменту дають догравати, до останнього дотику. А в нас йде розіграш стандарту, удар нашого гравця, і в цей момент суддя свистить. Інакше, як назвати це вбивством гри, духу гри, я не можу. Тому я вважаю, що сьогодні перемогу відвезуть не наші гості зі Львова, а бригада людей у ​​чорному.

Все ж хочу сказати на всю країну, що я пишаюся нашими хлопцями. Вони молодці, чудово билися, вони розумники. А перемоги прийдуть, попри всі протидії людей у ​​чорному. Сподіваюся, що ситуація найближчим часом все ж зміниться. Майбутнє Маркевича? Головне не поразка, а гра. Гра є, а результат прийде. Головне для нас – перемогти нефутбольні фактори. Маркевич має кредит довіри", – сказав Санін у ефірі ТК Футбол.

Львів здобув мінімальну перемогу над Маріуполем у скандальному матчі зі скасованим голом