Сьогодні у Львові відбудеться матч легенд Україна – Грузія: останні новини перед грою

Сьогодні на Арені Львів пройде матч легенд України та Грузії. Поєдинок розпочнеться о 18:30.

Сьогодні збірна України серед ветеранів на Арені Львів проведе 98-й матч у своїй історії. Суперником стане збірна легенд Грузії, яка вже прибула до Львова, інформує офіційний сайт Федерації футболу Львівської області.

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З нагоди поєдинку відбулась традиційна прес-конференція, на якій були присутні, зокрема, тренер збірної легенд Грузії Александр Чівадзе, Мирон Маркевич та інші.

За словами Мирона Богдановича, який прибув на прес-конференцію зі своїм онуком, він молодіє від таких матчів та готовий зіграти у поєдинку з грузинами.

Александр Чівадзе зазначив, що не був у Львові 30 років, проте пам'ятає перемогу Карпат в Кубку СРСР-1969.

До слова, це буде вже 4 зустріч легенд України та Грузії за останні 2 роки. Матч розпочнеться о 18:30 на Арені Львів. "Футбол 24" підготує ексклюзивний репортаж з місця подій.

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