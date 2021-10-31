"Шахтар закономірно виграв, мав велику територіальну та ігрову перевагу. Складно проти них грати. Ми намагалися не дати їм вільного простору, але вони розбиралися у важких ситуаціях і створювали моменти біля наших воріт.

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Ми надто глибоко сідали без м'яча через тиск Шахтаря. У "гірників" швидкі гравці – коли їх намагаються пресингувати, вони досить легко виходять, створюють простір та моменти. Ми намагалися збити швидкість та темп гри, але клас суперника відчувався протягом усього матчу.

Чому Тотовицький та Будківський так пізно вийшли? Безбородько свою справу зробив – був активним, але підсів і замість нього вийшов Будківський. А Тотовицький тільки-но відновився від травми, переніс коронавірус – це максимум, який він може зіграти сьогодні. Сподіватимемося, що у наступній грі він уже допоможе нам у стартовому складі", – сказав Рябоконь у коментарі програмі "УПЛ ONLINE".

Нагадаємо, у матчі 13-го туру УПД Десна поступилась Шахтарю з рахунком 1:4 і опустилась на дев'яту сходинку турнірної таблиці – чернігівці не знають смаку перемог вже у п'яти матчах поспіль.

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