"Сьогодні ранок починається з цифри 1030": Зозуля у захваті від кількості проданих квитків на концерт Кобзона
10:39 - Читать на русском
Український форвард іспанського Райо Махадаонда захоплюється потужністю ЗСУ.
"Сьогодні ранок починається з цифри 1030! Саме така кількість квитків була продана на концерт Кобзона.
"Шкода, що очі цих людей так і не відкрились": Зозуля – про скандальні викрикування на свою адресу
ЗСУ нищить ворога – аж гай шумить! Бережіть себе, наші герої. Пишаємось вами", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, українські воїни за 349 днів війни перемололи вже 133190 окупантів.
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