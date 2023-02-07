"Сьогодні ранок починається з цифри 1030! Саме така кількість квитків була продана на концерт Кобзона.

"Шкода, що очі цих людей так і не відкрились": Зозуля – про скандальні викрикування на свою адресу

ЗСУ нищить ворога – аж гай шумить! Бережіть себе, наші герої. Пишаємось вами", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, українські воїни за 349 днів війни перемололи вже 133190 окупантів.

"Господи, краще вже загинути, ніж далі мерзнути": ультрас Шахтаря – від махачу до війни, "Бєркут-Бєркут" і нікчеми з РФ