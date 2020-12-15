"Для початку потрібно підібрати арбітрів, які будуть готові обслуговувати матчі Прем'єр-ліги. Нинішні судді УПЛ взагалі не вміють судити. Це найслабші арбітри за весь час незалежної України.

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Не бачу жодного судді, який хоча б трохи був близький до рівня тих фахівців, які працювали у мій час. Немає такого Онуфера, Мельничука, Шандора, Віхрова, Шевченка та інших. Деякі арбітри УПЛ взагалі не розуміють, що таке VAR і як з ним працювати. З 90 хвилин матчу можуть провести 80 хвилин біля телевізора. У них нульовий рівень.

Коли ми працювали – зарплата була 5 тисяч грн. Вони ж отримують 500 тисяч грн. За що, поясніть? Ми їздили на збори в Крим і Одесу, а вони – в Туреччину, в хороші готелі, і судять там по одному тайму. Потрібно оцінювати готовність арбітра по роботі протягом всього матчу, щоб зрозуміти, коли йому легше судити і в чому потрібно додавати. Про яку готовність може йти мова, коли арбітр працює лише один тайм?

Хто такий Лучано Лучі та що він зробив для УПЛ? Він завтра поїде і забуде про Україну. Разом з Колліною вони зробили з суддівського комітету цирк, знищили його. Зараз потрібно, як мінімум, п'ять років, щоб налагодити суддівство в Україні. Суддів потрібно вирощувати: для початку вони повинні пройти збори для молодих арбітрів, потім, як мінімум, по два роки судити Другу і Першу ліги. Якщо ніде не "згоріли" – можуть судити Прем'єр-лігу. Зараз же, суддя через рік-два вже судить УПЛ", – сказав Татулян у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

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