Сьогодні національна збірна України запрошує на відкрите тренування

Нагадуємо, що сьогодні, 18 березня, у перший день підготовки до стартових матчів відбору Євро-2020 проти Португалії (22 березня на виїзді) та Люксембургу (25 березня на виїзді) збірна України проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський".

О 17.30 гравці та тренерський штаб Андрія Шевченка запрошують уболівальників на головну футбольну арену країни.

На тих, хто прийде на зустріч зі збірною, чекають знайомство з тренувальним процесом команди, можливість взяти автограф у футболістів, сфотографуватися зі своїми кумирами та отримати подарунок на згадку.

Вхід на тренування – вільний.