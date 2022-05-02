"Сьогодні нам це потрібно більше, ніж їм. Я маю бути чесним. Для мене сьогодні все було пов'язане тільки з Евертоном. Три очки так важливі для нас. Коли ви бачите, що вони означають для життя наших фанатів. Саме вони в центрі всього цього. Я радий, що гравці змогли побачити всю важливість цієї події для фанатів.

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Ми повинні боротися за очки, ми досі в зоні вильоту, тому маємо показувати таку ж гру в кожному матчі. Гравці повинні показати, що їм не байдуже. Мені подобається це. Їм не потрібно виходити за рамки, але вони мають показати, що їм не байдуже, фанати хочуть це бачити. Я трохи зарядив їх перед грою, бо ситуація зрозуміла. Нам потрібно виступати на цьому рівні в усіх іграх, що залишилися. Це має продовжуватися, а якщо ні, то ми маємо з цим розібратися", – цитує Лемпарда Goal.

Нагадаємо, 43-річний фахівець нещодавно сам тренував Челсі, а в статусі гравця провів 13 сезонів на Стемфорд Брідж.

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