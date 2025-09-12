"У моїй Ромі був ідеальний півзахист: поруч зі мною грав Де Россі, П'яніч як медзала просто розривав усіх. Я не розумію, чому Ювентус ставив Міралема поруч із захисниками, таким чином нівелювалися всі його сильні сторони.

Скандальна екс-зірка Роми оцінив Довбика – вистачило лише одного слова

Я б залишився в Ромі назавжди. Я дивлюся на менталітет людей. Коли я приїхав, команда була не особливо сильною, нехай навіть там були відмінні футболісти. Згодом ці гравці зробили видатну кар'єру: Рюдігер, Салах, П'яніч. У ті роки Ювентус був непереможний. Сьогодні з тією Ромою я виграв би п'ять Скудетто. Завжди була проблема з бюджетом. Залишатися в цьому клубі стільки років було непросто.

Скотт Мактомінай з Наполі? Для фентезі-футболу він підходить, тому що забиває голи, але в одному сезоні у мене було 11 м'ячів, і, здається, він стільки не забивав.

Мені не подобається порівняння з ним, на своєму піку я був на іншому рівні. У Манчестер Юнайтед він не грав, тому що не вміє розігрувати м'яч і не сильний технічно. У Наполі він підходить для гри Конте, як підходив Джаккеріні. Відаль, наприклад, був на зовсім іншому рівні", – сказав Раджа в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Півзахисник Наполі Скотт Мактоміней був обраний кращим футболістом італійської Серії А за підсумками минулого сезону.

Наїнгголан виступав за Рому з 2014 по 2018 рік. Усі ці сезони він входив до "команди року" Серії А. Раджа – один з найкращих півзахисників в історії римлян.

Чому Довбика не відпустили з римського пекла, нова українська зірка в Італії, ще один гравець збірної України в Серії А?