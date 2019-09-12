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"Сьогодні ми зустріли справжніх героїв України", – гравці Динамо про зустріч із військовими моряками

09:42 299 Читать на русском
"Сьогодні ми зустріли справжніх героїв України", – гравці Динамо про зустріч із військовими моряками
Міккел Дуелунд та Карлос Де Пена на зустрічі з військовими / фото ФК Динамо Київ

Гравці київського Динамо Денис Бойко та Міккел Дуелунд поділились враженнями від візиту до звільнених з полону військових моряків.

"Ці хлопці справжній приклад для всіх, як потрібно любити та боронити нашу Країну. Безмежна подяка Вам за ваш вчинок, за вашу незламну волю та за ваш патріотизм!", – поділився Бойко у своєму Instagram.

Гравці Динамо відвідали звільнених із полону військових моряків

Інший гравець Динамо, Міккел Дуелунд, також виклав фото із зустрічі, підписавши його: "Сьогодні ми зустріли справжніх героїв України".

Нагадаємо, вчора гравці київського Динамо завітали до військового шпиталю, де зустрілись із моряками, яких звільнили з російського полону.

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Теги
Україна Україна Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Денис Бойко Денис Бойко
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