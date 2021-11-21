Після звільнення Уле Гуннара Сульшера з посади коуча Манчестер Юнайтед 51-річного іспанця згадували серед претендентів на вакантне крісло.

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Та сам Луїс Енріке в ефірі La Sexta такі чутки іронічно спростував: "Сьогодні хіба День дурня?". Окрім цього, фахівець дав зрозуміти, що почувається щасливим у збірній Іспанії та не планує йти з неї.

До слова, Зідана, Почеттіно, Тен Хага, Лопетегі, Роджерса і Блана преса теж називає можливими кандидатами на заміну Сульшеру.

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