Сьогодні Динамо дуже сильне, – Каштру

Керманич донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від центрального поєдинку 14-го туру УПЛ проти київського Динамо.

"Матчі з Динамо мають різні характеристики. У Кубку після завершення гри вже нічого не можна зробити, а чемпіонат більш довготерміновий турнір. Мабуть, футболісти будуть діяти трохи інакше. У кожної зустрічі своя історія, навіть за тими стратегіями, які команди адаптовують до того чи іншого поєдинку.

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У жодному разі не можна сказати, що доля чемпіонства буде вирішена в разі перемоги над Динамо. Якщо на 90-й хвилині рахунок 3:1, то ще невідомо, хто виграє, то і чемпіонат у цьому турі ще не закінчується.

Думаю, зараз буде зовсім несправедливо порівнювати Динамо з різними тренерами та в різні моменти. Люди завжди прагнуть співставляти. Ось і мене вже порівнюють з Паулу, з тим, що він робив і чого не робив. Це (Хацкевич і Михайличенко – Футбол 24) зовсім різні тренери, стилі, набір гравців. Ми повинні аналізувати конкретний момент, і сьогодні Динамо дуже сильне. Нам потрібен дуже сильний Шахтар, щоб перемогти Динамо", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Динамо відбудеться у неділю, 10 листопада, в Харкові. Початок поєдинку о 17:00.

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