"Ми подали апеляції – від Собуцького, і від клубу. Засідання апеляційного комітету УАФ поки не призначалося. Зараз він може безперешкодно вести футбольну діяльність, адже рішення КДК не вступило в законну силу.

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Шанси на успішну апеляцію? Оцінити важко. Якщо розгляд буде справедливим – апеляції хоча б частково задовольнять. Якщо апеляційний комітет отримає вказівки від керівників УАФ, рішення КДК залишать без змін.

Чи будемо звертатись у Лозанну у випадку поразки? Так, звісно. В апеляціях ми акцентували увагу на судову практику Лозанни", – цитує Бойчука Tribuna.com.

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький.

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