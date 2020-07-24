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Собуцький розкритикував діяльність Лучі в Україні і розкрив його зарплату

22:00 - Читать на русском
Собуцький розкритикував діяльність Лучі в Україні і розкрив його зарплату
Лучано Лучі / Фото з відкритих джерел

Почесний президент Агробізнесу Олег Собуцький, якого напередодні пожиттєво відсторонили від футболу, розповів, скільки заробляє глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"В Україні футбол розвалюється, і не в останню чергу через суддівство. Я не знаю, що Лучано Лучі зробив для покращення.

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Знаю лише, що його зарплата в багато разів перевищує зарплату всього нашого суддівського корпусу. Судді часом приїжджають без рацій, без форми. Зате запрошують Лучі, зарплата якого набагато більша, аніж 20 тисяч доларів, про які постійно говорять", – сказав Собуцький у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький. Як наслідок, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на домашньому стадіоні у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

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Теги
Комітет арбітрів УАФ Лучано Лучі футбольні фінанси Олег Собуцький
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