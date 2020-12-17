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Собослай підписав із Лейпцигом контракт на 4,5 роки. У новій команді він виступатиме під 17-м номером. Тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманном може розраховувати на 20-річного угорця після 9 січня. Сума відступних наразі залишається невідомою. Проте, найімовірніше, РБ Лейпциг активував клаусулу в розмірі 25 млн євро.

У нинішньому сезоні Домінік Собослай провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

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