Соболя "кинули на гроші" у Чехії, – Циганик

Українець Едуард Соболь має проблеми у чеському Яблонці.

Український захисник Едуард Соболь має проблеми у Чехії. Про це повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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За його інформацією, українця "кинули на гроші". Крім того, Соболь має великі проблеми з агентом.

У поточному сезоні Соболь зіграв 5 матчів у чемпіонаті, результативними діями не відзначався.

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