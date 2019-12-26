Соболь: Брюгге не боїться протистояння з Манчестер Юнайтед у Лізі Європи

Захисник Брюгге Едуард Соболь не турбується через майбутні ігри проти Манчестер Юнайтед у 1/16 Ліги Європи.

"Враження від мого дебюту у груповому етапі Ліги чемпіонів лише найяскравіші. Я давно про це мріяв. Це турнір найвищого рівня, завжди цікаво зіграти з такими командами, як Реал і ПСЖ. Я вдячний долі, що мені вдалося пройти цей шлях з Брюгге.

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Напевно, так, найбільш пам'ятним для мене став матч з Реалом на Сантьяго Бернабеу. Ми зіграли там внічию, і гра нам давалася. Чудовий рівень Мбаппе навіть не обговорюється. Наразі це один з найкращих, якщо не найкращий футболіст світу.

Складні часи Манчестер Юнайтед? Шанси є в грі з будь-яким супротивником, головне – правильно підготуватися до поєдинку. Команда може бути і не на ходу, але рівень виконавців у неї дуже високий. Манчестер Юнайтед – це світовий бренд. Але, граючи часом на рівних з такими опонентами, як Реал і ПСЖ, Брюгге тепер ніяких суперників не боїться", – підкреслив Соболь в інтерв'ю Команда№1.

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Нагадаємо, матчі між командою гравця збірної України і "червоними дияволами" відбудуться 20 і 27 лютого наступного року.