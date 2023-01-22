"Синьо-білі", які йдуть на 16-й сходинці турнірної таблиці Ліги 1, налаштовані завершити трансфер оборонця якомога швидше, інформує журналіст Давід ван ден Брок.

Соболь за крок від переходу в Лігу 1 – відома сума трансферу

Соболь вже отримав дозвіл від Брюгге на трансфер. Очікується, що сьогодні, 22 січня, він вирушить у Францію, а завтра пройде медогляд у потенційному новому клубі. Далі 27-річний українець підпише контракт до 2026 року. Бельгійці зароблять на ньому 3 мільйони євро.

Нагадаємо, Едуард цього сезону не є гравцем основи "чорно-синіх" – всього 590 хвилин у 14 матчах та 1 гол. За Брюгге наш земляк виступає з липня 2019-го, за цей час тричі виграв "золото" Ліги Жупіле й тріумфував у Суперкубку Бельгії.

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