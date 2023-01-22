Соболь завершує перехід у чемпіонат Франції – медогляд вже заплановано
Захисник збірної України Едуард Соболь на фінішній прямій трансферу у французький Страсбур.
"Синьо-білі", які йдуть на 16-й сходинці турнірної таблиці Ліги 1, налаштовані завершити трансфер оборонця якомога швидше, інформує журналіст Давід ван ден Брок.
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Соболь вже отримав дозвіл від Брюгге на трансфер. Очікується, що сьогодні, 22 січня, він вирушить у Францію, а завтра пройде медогляд у потенційному новому клубі. Далі 27-річний українець підпише контракт до 2026 року. Бельгійці зароблять на ньому 3 мільйони євро.
Нагадаємо, Едуард цього сезону не є гравцем основи "чорно-синіх" – всього 590 хвилин у 14 матчах та 1 гол. За Брюгге наш земляк виступає з липня 2019-го, за цей час тричі виграв "золото" Ліги Жупіле й тріумфував у Суперкубку Бельгії.
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