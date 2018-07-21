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Соболь зацікавив ще два клуби з турецької Суперліги

19:16 235 Читать на русском
Соболь зацікавив ще два клуби з турецької Суперліги
Едуард Соболь / Фото FootBoom

Захисник збірної України та донецького Шахтаря Едуард Соболь близький до переходу в один з турецьких клубів.

23-річний захисник Шахтаря зацікавив турецькі Коньяспор і Антальяспор, повідомляє видання FootBoom.

Найактивнішим у гонці за українського захисника є Коньяспор, куди нещодавно перейшов екс-гравець Зорі Євген Опанасенко.

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У минулому сезоні Соболь виступав на правах оренди за чеську Славію, за яку зіграв 20 матчів, забивши один гол.

Після закінчення минулого сезону Едуард повернувся в донецький клуб, але навіть не був внесений в заявку на чемпіонат України.

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Шахтар Шахтар Туреччина Трансфери Антальяспор Антальяспор Коньяспор Коньяспор Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Едуард Соболь Едуард Соболь
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