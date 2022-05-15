Соболь втретє поспіль став чемпіоном Бельгії з Брюгге та вийшов у ЛЧ
16:29 - Читать на русском
Український захисник Едуард Соболь продовжує колекціонувати титули в Бельгії.
Брюгге переграв сьогодні Антверпен (3:1) і достроково став чемпіоном Бельгії. Команда пропустила першою, але по перерві забила три.
До одного з голів долучився Соболь – українець асистував Хендрі.
Таким чином Брюгге гарантував собі титул за тур до фінішу, адже найближчий переслідувач – Уніон Сент-Жилуаз – не має шансів наздогнати.
Це вже третє поспіль чемпіонство для Соболя. Він разом з партнерами вийшов у груповий раунд наступної Ліги чемпіонів.
У цьому сезоні Брюгге тренували Філіпп Клеман і Альфред Схрьодер. Влітку Соболь знову отримає нового тренера, адже Схрьодер очолює Аякс.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter