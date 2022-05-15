Брюгге переграв сьогодні Антверпен (3:1) і достроково став чемпіоном Бельгії. Команда пропустила першою, але по перерві забила три.

До одного з голів долучився Соболь – українець асистував Хендрі.

Таким чином Брюгге гарантував собі титул за тур до фінішу, адже найближчий переслідувач – Уніон Сент-Жилуаз – не має шансів наздогнати.

Це вже третє поспіль чемпіонство для Соболя. Він разом з партнерами вийшов у груповий раунд наступної Ліги чемпіонів.

У цьому сезоні Брюгге тренували Філіпп Клеман і Альфред Схрьодер. Влітку Соболь знову отримає нового тренера, адже Схрьодер очолює Аякс.