Ще одни наш співвітчизник сьогодні вперше зіграє у чемпіонаті Франції.

Український захисник Едуард Соболь вийде в основному складі Страсбура у матчі 20-го туру французької першості проти Тулузи. Для нашого співвітчизника цей поєдинок стане дебютним після переходу з Брюгге.

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Нагадаємо, 27-річний оборонець приэднався до Страсбура 23 січня, підписавши з ельзасцями контракт до літа 2026 року. До слова, поєдинок стартує о 16:00.

Страсбур після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Ліги 1 на 16-й сходинці, маючи у своєму активі 15 очок.

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