Брюгге вирвав перемогу над Сент-Трюйденом (2:1) у матчі 13-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії 2021/22, 13-й тур

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голи: Бауер, 24 – Дост, 1, 49

Брюгге вийшов вперед вже на першій хвилині – Дост відзначився голом з передачі Ланга. Сент-Трюйден до перерви відігрався завдяки зусиллям Бауера. Втім, Бас Дост став головним героєм зустрічі, а допоміг йому в цьому Соболь – українець по перерві віддав результативну передачу на форварда.

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Ця перемога дозволила Брюгге набрати 26 очок та залишитись лідером чемпіонату, а Сент-Трюйден з 15 пунктами залишився тринадцятим.

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