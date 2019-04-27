toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
КАРПАТИ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - ЮВЕНТУС

Соболь віддав асист у матчі Яблонця та допоміг команді розгромити конкурента

21:00 276 Читать на русском
Соболь віддав асист у матчі Яблонця та допоміг команді розгромити конкурента
Соболь віддав асист у матчі чемпіонату Чехії

Яблонец із Едуардом Соболем у складі розгромив Банік (4:0) в 30-му турі чемпіонату Чехії. В активі українця гольовий пас.

Чемпіонат Чехії, 30 тур

Яблонец – Банік – 4:0

Голи: Поважанец, 16, Долежал, 36,63, 90+1

Едуард Соболь відзначився гольовою передачею у поєдинку Яблонец – Банік Острава. Вже у компенсований арбітром час 24-річний захисник збірної України класно прострілив на Долежала, який оформив хет-трик та встановив остаточний рахунок зустрічі.

Ребров, Петряк і Харатін стали чемпіонами Угорщини з Ференцварошем

Яблонец набрав 51 очко та посідає 4 місце. До третьої Спарти – 6 пунктів. У Баніка залишилось 45 очок. Соболь відіграв 15 поєдинків у чемпіонаті, в його активі 1 гол та 2 асисти. Нагадаємо, українець виступає за Яблонец на правах оренди з Шахтаря, яка розрахована до кінця поточного сезону.

Теги
Українці за кордоном Світ Відеоновини Головне Едуард Соболь Едуард Соболь Яблонец Яблонец Банік Банік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
28
хв
Валенсія
13:00
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук