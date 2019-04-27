Соболь віддав асист у матчі Яблонця та допоміг команді розгромити конкурента

Яблонец із Едуардом Соболем у складі розгромив Банік (4:0) в 30-му турі чемпіонату Чехії. В активі українця гольовий пас.

Чемпіонат Чехії, 30 тур

Яблонец – Банік – 4:0

Голи: Поважанец, 16, Долежал, 36,63, 90+1

Едуард Соболь відзначився гольовою передачею у поєдинку Яблонец – Банік Острава. Вже у компенсований арбітром час 24-річний захисник збірної України класно прострілив на Долежала, який оформив хет-трик та встановив остаточний рахунок зустрічі.

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Яблонец набрав 51 очко та посідає 4 місце. До третьої Спарти – 6 пунктів. У Баніка залишилось 45 очок. Соболь відіграв 15 поєдинків у чемпіонаті, в його активі 1 гол та 2 асисти. Нагадаємо, українець виступає за Яблонец на правах оренди з Шахтаря, яка розрахована до кінця поточного сезону.