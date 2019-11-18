Соболь: Україні неважливо, з ким грати на Євро-2020

Захисник Едуард Соболь в ефірі "Профутбол" прокоментував нічию з командою Сербії і вихід збірної України на Євро-2020.

"Ще рано думати про суперників, жеребкування покаже. Шевченко після матчу подякував усім за роботу. Це була взаємна робота. Виконали завдання, яке ставили. Усім подякували. І зараз роз'їжджаємося в клуби.

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Зіграти з Бельгією? Чому ні? На Євро всі суперники будуть сильними. Неважливо, з ким грати", – сказав Соболь.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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