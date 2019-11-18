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Соболь: Україні неважливо, з ким грати на Євро-2020

12:50 371 Читать на русском
Соболь: Україні неважливо, з ким грати на Євро-2020
Едуард Соболь (праворуч) / фото: О. Попов

Захисник Едуард Соболь в ефірі "Профутбол" прокоментував нічию з командою Сербії і вихід збірної України на Євро-2020.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Ще рано думати про суперників, жеребкування покаже. Шевченко після матчу подякував усім за роботу. Це була взаємна робота. Виконали завдання, яке ставили. Усім подякували. І зараз роз'їжджаємося в клуби.

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Зіграти з Бельгією? Чому ні? На Євро всі суперники будуть сильними. Неважливо, з ким грати", – сказав Соболь.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Сербія - Україна Едуард Соболь Едуард Соболь
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