Соболь розповів, як збірній України потрібно діяти проти Роналду

Захисник збірної України Едуард Соболь вважає, що якщо "синьо-жовті" зіграють дисципліновано, то зможуть досягти результату в першому матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії.

"Звичайно, зрадів, що знову вдалося привернути увагу наставників головної команди країни. Для мене честь – одягати синьо-жовту футболку. А ще тут, в колективі, завжди позитивна атмосфера.

Вихід на Євро-2020? Ми всі в це віримо. Тренерський штаб і команда заряджені цією метою. Думаю, нам під силу виконати завдання.

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До початку матчів не хочеться робити якісь висновки. Упевнений, що в Португалії буде дуже складно. Хіба може бути по-іншому в матчі з чинним чемпіоном Європи. Тренерський штаб розповість нам, як правильно діяти проти цієї команди. Ми їдемо до Португалії за позитивним результатом.

Роналду? Думаю, з цим виконавцем потрібно завжди грати щільно, не давати йому простору, інакше проблем в захисті не уникнути. Швидкість і техніка у Кріштіану на найвищому рівні. Важливо ні на секунду не вимикатися з гри.

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Підопічні Фернанду Сантуша і без Роналду виграли свою групу Ліги націй, випередивши сильні збірні Італії та Польщі. У португальців ледь не кожен гравець може завдати клопоту супернику. Але якщо діяти дисципліновано і відштовхуватися від своєї гри, все може вийти", – цитує Соболя Команда 1.