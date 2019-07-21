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Соболь розповів про свої головні цілі в Брюгге та мрії про топ-чемпіонат

22:02 313 Читать на русском
Соболь розповів про свої головні цілі в Брюгге та мрії про топ-чемпіонат
Едуард Соболь / Фото офіційного сайту УАФ

Український латераль Едуард Соболь розповів про адаптацію в новій команді та плани на майбутнє.

"Люблю розмовляти англійською, але зараз для мене це трохи складно. Але я покращую свою англійську кожен день. Можливо, через кілька місяців вона буде досконалою.

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Мені подобається італійський футбол, адже за Мілан грав Андрій Шевченко. Коли я був маленьким, дивився його матчі по телевізору, а тепер ми працюємо разом у збірній України.

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Я не поганий хлопець, з хорошим настроєм працюю на тренуваннях. Треба фокусуватися на важкій роботі, але з посмішкою це робити ще краще. Хочу вирости в Брюгге як футболіст, завоювати з командою чемпіонство, ми здатні на це", – сказав Соболь в інтерв'ю YouTube-каналу Брюгге.

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Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгія Українці за кордоном
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