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Соболь розповів, над чим збірній України потрібно працювати задля перемоги над Португалією

10:06 217 Читать на русском
Соболь розповів, над чим збірній України потрібно працювати задля перемоги над Португалією
Едуард Соболь / УАФ

Захисник збірної України Едуард Соболь поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євро-2020 з Португалією.

 

"Проти Португалії будемо грати на перемогу, іншого завдання у нас немає. Постараємось і в матчі з таким грізним суперником не відходити від своєї гри. У нашої збірної зараз такий менталітет, що ми на кожен матч виходимо з метою взяти три очки, незалежно від рангу опонента.

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Яка в нас реалізація, 50%? У нас було багато передумов для взяття воріт литовців. Потрібно над цим працювати, оскільки з такими суперниками, як Португалія, може знадобитися і стовідсоткова реалізація", – поділився Соболь у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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Теги
Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020 Україна - Португалія Едуард Соболь Едуард Соболь
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