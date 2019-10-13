Соболь розповів, над чим збірній України потрібно працювати задля перемоги над Португалією

Захисник збірної України Едуард Соболь поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євро-2020 з Португалією.

"Проти Португалії будемо грати на перемогу, іншого завдання у нас немає. Постараємось і в матчі з таким грізним суперником не відходити від своєї гри. У нашої збірної зараз такий менталітет, що ми на кожен матч виходимо з метою взяти три очки, незалежно від рангу опонента.

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Яка в нас реалізація, 50%? У нас було багато передумов для взяття воріт литовців. Потрібно над цим працювати, оскільки з такими суперниками, як Португалія, може знадобитися і стовідсоткова реалізація", – поділився Соболь у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України перемогла Литву (2:0) і зустрінеться з Португалією 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що "жовто-сині" мають в активі 16 очок, португальці з 11 пунктами посідають другу сходинку.

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