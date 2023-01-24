Захисник Едуард Соболь вже тренується з новими партнерами. Напередодні він перейшов із Брюгге в Страсбур.

Французький клуб опублікував кадри першого тренування новачків – Едуарда Соболя і Моргана Сансона, які поповнили склад Страсбура. За гравця збірної України виклали 2,5 мільйона євро, а сам Едуард підписав контракт до літа 2026-го.

Соболь офіційно перебрався у чемпіонат Франції

Дебютувати за нову команду 27-річний Соболь зможе вже у неділю, 29 січня. Страсбур зіграє вдома проти Тулузи у 20-му турі чемпіонату Франції. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

До слова, Страсбур бореться за виживання в елітному дивізіоні Франції. Ельзасці завершили перше коло на 16-й позиції Ліги 1, набравши 15 очок.

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