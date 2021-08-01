Соболь розкішним голом приніс перемогу Брюгге
У другому турі чемпіонату Бельгії чинний чемпіон країни мінімально обіграв Сент-Жиллуаз завдяки голу українця Едуарда Соболя. Дивіться відео в цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат Бельгії, 2 тур
Сент-Жилуаз – Брюгге – 0:1
Гол: Соболь, 84
Брюгге здобув першу перемогу в Лізі Жупіле 2021/22. Після нічиєї з Ейпеном у стартовому турі чинний чемпіон мінімально здолав новачка еліти – Сент-Жилуаз.
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Героєм матчу став Едуард Соболь. 26-річний захисник вийшов на поле одразу після перерви замість Баса Доста, а на 84-й хвилині відзначився голом. Едуард наважився на удар з льоту з-за меж штрафного і не прогадав – м'яч від рук голкіпера влетів у сітку.
Це перший м'яч захисника збірної України в сезоні і другий загалом у складі Брюгге. Також в активі Соболя 10 асистів.
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