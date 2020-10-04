Чемпіонат Бельгії, 8 тур

Брюгге – Андерлехт – 3:0

Голи: Д'ятта, 23, Ванакен, 48 (пен.), Вормер, 90+4

Вилучення: Локонга, 72 (А)

Едуард Соболь та Богдан Михайліченко вийшли у стартових складах на звичних позиціях лівого захисника. Брюгге з перших хвилин захопив ініціативу і просто зім'яв оборону принципового суперника. Господарі змарнували кілька розкішних моментів, допоки Д'ятта на 23 хвилині не реалізував вихід сам на сам з голкіпером. Андерлехт цілком міг йти на перерву розгромленим, хоча сам завдав лише одного удару повз ворота.

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Щастя брюссельців завершилося через кілька секунд після виходу з роздягалень. Вормера збили у карному майданчику, а Ванакен впевнено пробив з "позначки" – 2:0. Соболь брав активну участь в атаках Брюгге, небезпечно подавав на Д'ятта, завдав удару (заблокували). Михайліченко дозволити собі такої розкоші не міг. Екс-гравець Зорі думав виключно про оборону і в цілому виглядав непогано на тлі загального хаосу. Головним антигероєм зустрічі став Альберт Локонга – 20-річний капітан Андерлехта до "привезеного" пенальті додав вилучення за дві жовті картки. Під завісу розгром таки відбувся. Соболь заробив штрафний удар зі зручної позиції, і Вормер точним пострілом в дев'ятку не залишив шансів воротарю.

Брюгге довів свою переможну серію до п'яти матчів, вийшовши на другу сходинку турнірної таблиці. Натомість Андерлехт вперше програв у чемпіонаті і йде сьомим.

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