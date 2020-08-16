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Соболь результативно долучився до нищівної перемоги Брюгге, а жахлива злива ледь не зірвала матч ще одного українця

19:15 -
Соболь результативно долучився до нищівної перемоги Брюгге, а жахлива злива ледь не зірвала матч ще одного українця
Едуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Відбулись чергові матчі другого туру Ліги Жупіле, в яких взяли участь українці.

Ліга Жупіле 2020/21, 2-й тур

Ейпен – Брюгге – 0:4

Голи: Баджі, 14, Діатта, 59, 69, Вормер, 76

Берсхот Вілрейк – Зюлте-Варегем – 3:1

Голи: Тісоудалі, 32, Гольцгаузер, 68, 87 – Берагіно, 57

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Український захисник Едуард Соболь вийшов у стартовому складі Брюгге на матч проти середняка Ейпена та відзначився асистом вже на початку матчу. Баджі пробив голкіпера, а той пропустив досить курйозний гол поміж ніг. На цьому Брюгге не зупинилось та дотиснуло суперника вже у другому таймі – Діатта відзначився дублем, а жирну крапку у матчі поставив Вормер. Таким чином команда українця набирає перші 3 очки в цьому сезоні Ліги Жупіле та наразі посідає 5-ту сходинку у турнірній таблиці. Перший поєдинок Брюгге сенсаційно програв Шарлеруа.

Команда Дениса Причиненка – німця з українським походженням – приймала у матчі другого туру Зюлте-Варегем. Як прогнозувалось, Беєрсхот Вілрейк інтенсивно розпочав матч і забив м'яч у середині першого тайму. По перерві обидві команди забили по одному голу, а опісля поєдинок призупинили через проливний дощ. Після поновлення матчу Гольцгаузер відзначився забитим м'ячем. 3:1 і команда Причининенка здобуває другу перемогу поспіль. Беєрсхот Вілрейк наразі очолює турнірну таблицю, а от Зюлте-Варегем посідає останнє місце.

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Бельгія Українці за кордоном Берсхот Вілрейк Брюгге Брюгге Денис Денис Причиненко Едуард Едуард Соболь
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